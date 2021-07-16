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    Поручение Президента: в Казахстане внедрена информационная система «Е-обращение»

    16 Июля 2021, 15:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как выполнено поручение Президента Касым-Жомарта Токаева касательно разработки информационной системы во всех государственных органах для повышения качества работы с заявителями? Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    26 января на расширенном заседании Правительства Президент сказал: «Для повышения качества работы с заявителями поручается развернуть новую информационную систему «Е-обращение» и центры «Нәтиже». До 1 июля система должна быть запущена во всех государственных органах».

    Так, по поручению Президента страны с 1 июля для реализации норм нового Административного процедурно-процессуального кодекса внедрены информационная система «Е-обращение» и проект «Нәтиже» при ЦОН.

    «Е-обращение» исключает излишнюю бюрократизацию, связанную с рассмотрением обращений, а также предоставляет гражданам возможность отслеживать ход рассмотрения их обращений в государственных органах.

    На сегодняшний день к информационной системе подключены более 38 тысяч организаций (госорганы и государственные организации) и работают более 160 тысяч сотрудников.

    Во всех регионах на базе НАО «Правительство для граждан» созданы 259 центров «Нәтиже», осуществляющих прием обращений и консультативную помощь заявителям при оформлении заявителя и выборе адресата.

    С 1 июля через систему «Е-обращение» и центры «Нәтиже» в госорганы поступили более 35 тысяч обращений.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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