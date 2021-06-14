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    Поручение Президента РК: создана рекрутинговая онлайн-платформа Samruk Qyzmet

    14 Июня 2021, 10:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в сети Facebook написал о том, как выполнены поручения Президента касательно налаживания взаимовыгодного сотрудничества между промышленностью и IT-отраслью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» поручил Правительству наладить взаимовыгодное сотрудничество между промышленностью и IT-отраслью.

    «Это позволит сформировать цифровые технологические платформы, которые могут стать движущей силой цифровой экосистемы каждой отрасли», - отметил тогда Глава государства.

    По поручению Президента создана рекрутинговая онлайн-платформа Samruk Qyzmet. Она объединила вакантные позиции более чем 170 компаний группы, включая KEGOC, КазМунайГаз, Казатомпром, Қазақстан темір жолы, Air Astana, Казахтелеком, Казпочта.

    За время работы онлайн-платформы было зарегистрировано 46 891 соискателей, размещено 6535 вакансий, трудоустроено 1640 человек.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Промышленность Послание Президента РК-2020 Реформы Токаева
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