Поручение Президента: Правовой совет при партии «Нур Отан» обсудил вопросы реформирования ЖКХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партийцы приступили к активной проработке правового обеспечения реализации нового Послания Елбасы. «Нұр Отан» через свою фракцию в Мажилисе Парламента РК планирует внести необходимые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, которые будут способствовать эффективному исполнению поручений Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В Центральном аппарате партии состоялось очередное расширенное заседание Правового совета, где участники обсудили актуальные вопросы реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Казахстан. В заседании принял участие первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев.

В Послании Глава государства поручил принять решительные меры по развитию конкуренции в экономике и наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий. По его словам, в сфере коммунальных услуг и регулирования естественных монополий тарифообразование и расходование собранных с потребителей средств до сих пор непрозрачно, отсутствует эффективный мониторинг и контроль инвестиционных обязательств монополистов. Президент поручил в трехмесячный срок рассмотреть данный вопрос и реформировать работу антимонопольного ведомства, значительно усилив функции по защите конкуренции.

Для законодательного обеспечения реализации всех мер, предусмотренных в Послании, партийцы обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». Эта тема для казахстанцев является более чем актуальной уже на протяжении многих лет. По данным Института стратегических исследований партии «Нұр Отан», более 36 % граждан высказывают недовольство работой КСК, отмечая непрозрачность в деятельности обслуживающих компаний и отсутствие контроля за расходованием поступающих средств.

Открывая заседание, первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» подчеркнул, что на фоне динамичного жилищного строительства в сфере ЖКХ пока еще остается ряд важных нерешенных задач, в том числе вопросы прозрачности и обоснованности тарифов за коммунальные услуги, а также качество услуг компаний по управлению жилыми многоквартирными домами.

- Мы воспринимаем данное мероприятие как начало работы партии «Нұр Отан» по выполнению поручений Президента, по наведению порядка в сфере ЖКХ и регулирования тарифов естественных монополистов. Это дает толчок большой работе, которую наша партия будет в этой сфере организовывать, - отметил Маулен Ашимбаев.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» добавил, что проект закона по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство по вопросам ЖКХ уже находится на рассмотрении парламентариев. Задача партии и всех заинтересованных сторон проанализировать его, доработать и понять, насколько он соответствует ожиданиям населения.

- Мы должны организовать эффективный мониторинг в этой сфере. Как работают монополисты, как работают КСК. Мы в этой деятельности хотели бы сотрудничать с общественными организациями, НПО, заинтересованными людьми, чтобы вместе выстроить эффективную систему мониторинга, - отметил Маулен Ашимбаев.

Предлагаемые поправки направлены на регулирование деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума и порядка его оформления. В обновленном законопроекте предусматривается возможность создания единой государственной информационной системы ЖКХ. Разрабатываемый НПА направлен на повышение прозрачности механизмов приобретения жилья посредством вступления граждан в ЖСК, а также на устранение имеющихся законодательных пробелов и коллизий.

В целом, поправки призваны решить сразу несколько задач в обеспечении реформирования системы ЖКХ, в том числе:

- Обеспечение качества услуг управляющих компаний;

- Совершенствование учета коммунальных услуг и платежей, в том числе оплаты услуг управляющих компаний, обеспечение прозрачности и контроля тарифов;

- Внедрение высоких технологий в сферу ЖКХ, автоматизация и цифровизация управления;

- Совершенствование процедур учета общедомового имущества;

- Обеспечение ремонта общедомового имущества на регулярной основе.



В заседании круглого стола также приняли участие депутаты Парламента Республики Казахстан, члены Правового совета при партии «Нұр Отан», представители государственных органов, неправительственных организаций, а также представители регионов.

По итогам обсуждения Правовым советом выработаны соответствующие рекомендации, которые будут направлены в ответственные государственные органы и иные заинтересованные организации.



