Поручение Президента: глава МИД рассказал о задачах по адаптации внешней политики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провел внутриведомственное совещание по вопросам реализации Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает пресс-служба МИД РК.

Как известно, в обращении к народу Глава государства подчеркнул, что «в непростых современных условиях внешняя политика Республики Казахстан требует адаптации и продвижения национальных интересов на принципах прагматизма».



По словам министра, во внешней политике особое внимание будет уделено принципу прагматизма, а также применяться дифференцированный и разноуровневый подход к взаимодействию с зарубежными странами и международными организациями.