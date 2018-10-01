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Поручение Президента: глава МИД рассказал о задачах по адаптации внешней политики
16 Октября 2018 17:18 137
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провел внутриведомственное совещание по вопросам реализации Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает пресс-служба МИД РК.
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Как известно, в обращении к народу Глава государства подчеркнул, что «в непростых современных условиях внешняя политика Республики Казахстан требует адаптации и продвижения национальных интересов на принципах прагматизма».
По словам министра, во внешней политике особое внимание будет уделено принципу прагматизма, а также применяться дифференцированный и разноуровневый подход к взаимодействию с зарубежными странами и международными организациями.
Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , МИД РК,
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