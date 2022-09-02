Поручение по водоснабжению Атырауской и Мангистауской областей дал Алихан Смаилов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках рабочей поездки Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Открывая совещание, глава Правительства отметил, что по итогам семи месяцев текущего года в регионе наблюдается рост основных экономических показателей. В частности, объем промышленного производства увеличился на 1,2 %, а строительная отрасль выросла на 15 %.

С докладами выступили аким области Серик Шапкенов, первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, вице-министры индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов, экологии, геологии и природных ресурсов — Талгат Момышев, просвещения — Гани Бейсембаев, здравоохранения — Жандос Буркитбаев.

Заслушав выступающих, Премьер-Министр отметил, что в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в 29 сельских населенных пунктах Атырауской области реализуется 41 проект по модернизации инженерной инфраструктуры и автодорог на общую сумму свыше 11 млрд тенге.

«Акимату области необходимо обеспечить эффективное и рациональное использование средств, выделенных на развитие и решение социальных вопросов региона», — подчеркнул Премьер-Министр.

Глава Правительства также отметил важность продолжения работы по недопущению нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания. В этом направлении акимату нужно активнее применять «оборотную схему» при работе с торговыми сетями и заключать прямые договоры на поставку ранних овощей из других регионов.

Еще одной ключевой задачей акимата области, по словам главы Правительства, является диверсификация региональной экономики. Так, до 2024 года планируется запустить 260 новых инвестиционных проектов на 406 млрд тенге. Еще 114 проектов на 2,7 трлн тенге находятся в разработке.

«Благодаря их реализации появятся дополнительные рабочие места. В этой связи нужно обеспечить своевременный запуск всех запланированных проектов и качественную проработку новых», — сказал Премьер-Министр.

По итогам совещания глава Правительства дал еще ряд поручений:

- ускорить подготовку технической документации на реализацию проекта водоснабжения Атырауской и Мангистауской областей из подземного месторождения пресной воды Кокжиде;

- ускорить корректировку проекта реконструкции канализационных сетей на правобережье Атырау;

- ускорить работу по реконструкции автодороги «Атырау – граница Российской Федерации»;

- проработать вопрос обеспечения дорожных работ в регионе необходимым количеством битума и других материалов;

активизировать работу по охвату детей дошкольным воспитанием, сокращению трехсменного обучения и вводу новых ученических мест;

- рассмотреть вопрос создания нового онкологического диспансера в Атырау и проработать вопрос проведения капитального ремонта и дооснащения Атырауского областного перинатального центра;

- принять меры по трудоустройству работников, высвобождаемых с производственных объектов ТШО.

«Во вчерашнем Послании народу Казахстана Глава государства обозначил конкретные шаги, которые придадут значительный импульс социально-экономическому развитию как регионов, так и страны в целом. Мы должны приложить все усилия для выполнения поставленных задач, а также оперативно реагировать на проблемные вопросы, поднимаемые обществом», — заключил Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz