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    Поручать учителям несвойственные им функции запретил аким СКО

    26 Августа 2022 10:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на августовской конференции напомнил, что педагоги должны выполнять только свою работу, а не создавать массовку на официальных мероприятиях. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Педагог – одна из самых почетных и важных профессий в мире. Принятый в 2019-м году Закон «О статусе педагога» успешно реализуется. Учителя получают за свой труд достойную зарплату. Педагоги освобождены от излишней отчетности и выполнения несвойственных им функций. Года три назад, когда учителей гоняли на собрания и заставляли подписываться на периодические издания, я запрещал это делать. Еще раз заявляю с этой трибуны: если подобные факты продолжаются, сообщайте мне. Соответствующие люди понесут наказание. Педагог должен заниматься только своей работой», - подчеркнул К.Аксакалов.

    Глава региона заявил, что финансирование отрасли образования ежегодно увеличивается. В прошлом году выделили для сферы 15,7 млрд тенге, что составляет треть от областного бюджета.

    «В целом, за последние три года расходы в отрасли увеличили на 28,1 млрд тенге, или на 25%. Это дает возможность строить новые школы, улучшать их инфраструктуру, укреплять материальную базу, развивать науку», - сказал К.Аксакалов.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Акимат
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