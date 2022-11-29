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    Португалия вышла в плей-офф ЧМ-2022 благодаря победе над Уругваем

    29 Ноября 2022, 03:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Португалии обыграла Уругвай со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра проходила на стадионе «Лузаил Айконик», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Победа в этом матче португальцам гарантировала досрочный выход в плей-офф. Поэтому с первых минут они завладели инициативой, активно прессингуя опытных «небесно-голубых» на их половине поля. В составе «команды избранных» особо выделялся звездный игрок Криштиану Роналду, который создавал опасные моменты с левого фланга. Но все попытки не увенчались успехом. На 17 минуте он также исполнил штрафной удар с «идеального» для него расстояния, но мяч попал в стенку из игроков и ушел на угловой.

    Самый опасный момент первого тайма случился на 32-й минуте - уругваец Родриго Бентанкур с центра поля подхватил мяч и побежал к воротам, затем он, обыграв защитников, вышел на рандеву с Диогу Коштой, но переиграть его не смог.

    Кроме того, в составе португальцев произошла вынужденная замена - травму получил 20-летний защитник Нуну Мендеш. Он покинул поле со слезами на глазах.

    Вторая половина встречи выдалась более насыщенной. На 54-й минуте счет открыл Бруно Фернандеш. Изначально показалось, что мяч после его подачи забил капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, но после повторов был сделан вывод: Криштиану мяча не коснулся, гол официально записали на Бруну. Итак, португальцы вышли вперед, а подопечные Диего Алонсо после этого предприняли отчаянные попытки уйти от поражения. Они чаще стали угрожать воротам, а на 74-й минуте вышедший на замену Максимилиано Гомес чуть не сравнял счет, мяч после его удара угодил в штангу. Латиноамериканцы не теряли надежды спасти игру и продолжали атаковать вплоть до последних минут, но вместо этого они получили пенальти в свои ворота - с точки не промахнулся Бруно Фернандеш. Он оформил дубль и поставил точку в этой игре. Португалия сумела одержать победу и досрочно выйти в плей-офф.

    В первом туре сборная Португалии обыграла Гану - 3:2, а Уругвай сыграл вничью со сборной Южной Кореи – 0:0.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Спорт Португалия Чемпионат мира по футболу
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