Португалия обыграла Гану на ЧМ-2022 в Катаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Португалии переиграла команду Ганы в своем первом матче на чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В одной из своих первых атак португальцы заработали угловой. Крепкие африканские парни выиграли верховую борьбу, а вот бивший сходу на добивании хлестким ударом Отавио в створ не попал.

Один из главных вопросов перед матчем был тот, к каким из фаворитов присоединится Португалия – к сенсационно проигравшим или уверенно доказавшим свой статус, таким как Испания, Франция, Англия, Голландия.

И с первых минут пиренейцы бросились подтверждать свой статус. Отличный прессинг со стороны «европейских бразильцев» привел к потере мяча ганцами на своей половине, в результате вывели один на один с вратарем Криштиану Роналду, но тот далековато отпустил мяч, и кипер перевел его на угловой.

Роналду выпрыгнул очень высоко и в упор бил со второго этажа – не хватило считанных сантиметров. Атака за атакой следовала на ворота футболистов сборной Ганы, сложно пока было африканцам. Португальцы просто осадили ворота оппонентов, раскатывая красивые комбинации, одна из таких вывела на выгодную позицию Фелиша, но тот отправил мяч намного выше. серьезно настроен сегодня Криштиану – даже мяч забил, но судья отменил из-за офсайда. С ничейным счетом закончился первый тайм, «европейские бразильцы» упустили очень много возможностей.

Во втором тайме ганцы немного выровняли ситуацию, отвечая очень опасными контратаками. В одной из них выстрелил из-за пределов штрафной Кудус, мяч прошел рядом со штангой. Чуть ранее запускал в штрафную тонким пасом Бруно Фернандеш Криштиану Роналду, но тот немного завозился с мячом и в итоге подарил снаряд защитнику.

Игра пошла на встречных курсах, у португальцев появилась возможность играть не только позиционно, но и на контратаках, и в одной из таких защитники Ганы сфолили в штрафной на Роналду – пенальти. Сам пострадавший четко реализовал одиннадцатиметровый. Хорош сегодня экс-форвард «МЮ». Интересно, о чем думают боссы «Юнайтед» в этот момент? Ганцы чуть добавили, и вскоре сравняли счет – Мохаммед Кудус великолепно прорвался по левому флангу и выдал отличный прострел, где из пределов вратарской неотразимо пробил Андре Айю. А потом Бруну Фернандеш «разрезал» всю оборону ганцев филигранным пасом, и вышедший один на один с голкипером Жоао Фелиш легко переиграл того. Поймавший вдохновение Бруну выполнил еще одну гениальную передачу и Рафаэл Леао в таком же стиле отправил мяч в ворота. После этого уже Роналду вылетал один на один с вратарем, но вратарь отбил мяч. Казалось, интрига умерла. Но не тут-то было. Ошибся кто-то из игроков обороны Португалии, и Букари головой с близкого расстояния поразил угол ворот «красно-зеленых». 3:2 – красивая победа португальцев.

Фото: Sports.kz



