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    Портреты шести османских султанов выставят на аукцион в Лондоне

    24 Октября 2021, 03:00

    ЛОНДОН. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Британский аукционный дом Christie's выставит на продажу портреты шести османских султанов, охватывающие 250-летний период от начала правления Орхана Гази в 1326 году и до смерти Селима II в 1574 году. Ожидается, что портреты уйдут с молотка по цене от 800 тыс. до 1,2 миллиона фунтов стерлингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Портреты Орхана Гази, Баязида I, Исы Челеби, Мехмеда I, Селима I и Селима II будут представлены на аукционе под названием «Произведения искусства исламского и индийского мира», который состоится 28 октября в Лондоне.

    Известно, что портреты султанов, датируемые приблизительно 1600-ми годами, представляют собой копии экземпляров коллекции, найденной в Венеции в 1579 году при участии великого визиря Османского периода Соколлу Мехмеда-паши (1506-1579).

    В беседе с агентством «Анадолу» один из экспертов аукционного дома Christie's Бехназ Атиги Могаддам сообщила, что выставляемые на аукцион работы изначально входили в серию из 14 портретов, однако сегодня их осталось только шесть.

    «Стилистка этих произведений напоминает технику одного из самых известных венецианских художников - Веронезе, который творил в XVI веке», - сказала собеседница «Анадолу».

    По ее словам, портреты османских султанов, которые будут вынесены на аукцион, происходят из коллекции Густава Адельмана фон Адельманнсфельдена.

    Ожидается, что портреты уйдут с молотка по цене от 800 тыс. до 1,2 миллиона фунтов стерлингов, отметила эксперт.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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