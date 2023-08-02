Портрет сетевого афериста и его жертвы нарисовали полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 400 интернет-мошенничеств. К уголовной ответственности привлекли 32 сетевых афериста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции Виталий Подчернин сообщил, что наиболее часто жертвами мошенников становятся жители Петропавловска - 312 человек.

«Анализ показывает, что пострадавшими становятся люди в возрасте от 40 до 60 лет. Их больше всего обманывают по схеме «звонок из банка». Львиная доля пострадавших от мошенничеств имеют постоянное место работы. Мошенниками же, как правило, являются лица 20-35 лет, имеющие навыки в IT-сфере. Именно с развитием IT-технологий связан всплеск мошенничеств в нашей стране. Пандемия подстегнула переход большого количества населения на покупки в сети интернет», - сказал Виталий Подчернин.

Он отметил, что в 2017 году по области зарегистрировали всего 61 факт интернет-мошенничеств. В 2022 году – уже 781.

За правонарушение предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет, по тяжкой категории - от трех до семи лет.

Всеми зарегистрированными фактами интернет-мошенничеств в Петропавловске занимаются сотрудники группы «CyberPol», которую создали в январе этого года.