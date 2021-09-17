Портрет казахстанского безработного – кто чаще всего регистрируется на бирже труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О государственной поддержке безработных рассказала директор Департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов Александра Молчановская, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня у нас существует 203 центра занятости, которые оказывают услуги в сфере трудоустройства обратившихся граждан. Также мы в докладе обозначили четкую разницу между общей и зарегистрированной безработицей. Почему существует разрыв? Если кратко, то общий уровень безработицы, согласно официальная статистике, сегодня равен 4,9%, он делается на основе опроса домохозяйств, то есть во время интервью респонденты спрашивают: работал - не работал, ищешь ли работу, и так далее. И затем данные объединяются по всей стране - это такой национальный показатель, который в большинстве случаев используется», - сказала Александра Молчановская во время онлайн-конференции.

По ее словам, для получения поддержки безработный должен соответствовать определенным параметрам.

«Чтобы отнести человека к безработным, необходимо, чтобы он соответствовал трем условиям: не имел работы, активно ее искал и чтобы он был готов немедленно приступить к работе в ближайшее время, как правило, это в течение ближайших двух недель. Если человек без работы, но он пока ее не ищет, то он не относится к безработным. Уровень же зарегистрированной безработицы определяется как численность граждан, которые зарегистрировались в качестве безработных в центрах занятости, обратились через ту же биржу труда или сделали это онлайн. В целом, у нас разрыв между официальной статистической безработицей и зарегистрированной составляет более 50%, но такая разница получается потому, что граждане не хотят идти и официально регистрироваться в качестве безработного. Кто-то ищет работу самостоятельно, кто-то через Интернет, кто-то просит помощи у друзей», - отметила спикер.

«Такое положение дел связано, в том числе, с очень низким уровнем соцвыплаты по безработице. Ее размер в 2020 году составляет в среднем 43 тысячи тенге. Мы сделали анализ тех, кто зарегистрировался в 2019 и 2020 году – в основном это женщины в возрасте 30-44 лет со школьным образованием», - заключила А. Молчановская.