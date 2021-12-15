Портрет казахского аксакала из Монголии подарили музею в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых пополнился новым произведением искусства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В преддверии 30-летия Независимости РК в музее открылась выставка семейских художников. Чествовали на экспозиции и местного художника Рашида Рахметова, который преподнес в дар музею одну из своих любимых работ. Это портрет аксакала из Монголии.

«Этот портрет выполнен в 90-ые годы. Художник тогда съездил с коллегами в творческую командировку в Монголию. Они приехали и начали писать пейзажи. В ходе этой поездки Рашид Абдуллаевич встретил этнического казаха в Баян-Улгие, который никогда не был в Казахстане», - рассказала куратор выставки Ильвира Халитова.

«Когда я писал его портрет, то он заплакал и сказал: «Я казах и я никогда не был в Казахстане и никогда не буду уже, но может мои внуки побывают когда-нибудь в Казахстане», — добавил Р. Рахметов.

Художник был тронут признанием аксакала и привез портрет в Казахстан, а после он никогда не расставался с этой работой. И вот в преддверии Дня Независимости РК Р. Рахметов решил передать портрет аксакала в музей.