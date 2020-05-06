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    Портрет Бауыржана Момышулы появился на стене многоэтажки в Нур-Султане

    6 Мая 2020, 12:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мурал с изображением Бауыржана Момышулы появился в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Как сообщила в Instagram пресс-служба городского акимата, мурал, посвященный̆ герою Отечества, народному батыру и гениальному полководцу, появится в Нур-Султане по адресу ул. Ташенова, 10. Арт-проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на фронтах которой сражались более миллиона наших соотечественников.

    «Авторы мурала - граффити-художники из команды TigrohaudCrew Ержан Танаев и Али Закир, на чьих счетах более 15 крупномасштабных работ по всему Казахстану, куратор проекта Кристина Бекмурзаева. Эти же ребята в столице нарисовали мурал врачам, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом», - говорится в сообщении.

    На стене изображен молодой Бауыржан Момышулы, чье фото держат женские руки, олицетворяющие тысячи матерей и любимых, которые ждали своих родных и близких с фронта, ведь война не обошла стороной ни одну семью.

    «Такая композиция раскрывает тему того, что герои воевали ради мира, защищали свои дом и Отчизну, ради светлого неба над головой в будущем. На то, чтобы нанести мурал на стену, у художников ушла неделя времени и более месяца подготовки», - пояснили в акимате.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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