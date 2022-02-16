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    Портрет арестованных в Алматы во время январских беспорядков составили в Генпрокуратуре

    16 Февраля 2022, 21:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Портрет всех арестованных лиц в Алматы во время январских событий составили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня по всем расследованиям Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и Антикоррупционной службы по уголовным делам 741 подозреваемый с санкции суда содержится под стражей, в их числе 113 – ранее судимые, 42 - участники запрещенных экстремистских движений, 35 членов организованных преступных групп.

    «Мы изучили личности и составили портрет всех арестованных лиц в Алматы. В основной массе молодые люди в возрасте до 30 лет, не имеющие высшего образования и постоянного места работы. В ходе анонимного опроса каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду путем кражи чужого имущества», - сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Он добавил, что органами прокуратуры в тесном взаимодействии с правозащитными организациями ежедневно обеспечивается проверка условий содержания задержанных и арестованных.

    Также проводится работа по смягчению примененных ранее мер пресечения. С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 157 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. Наряду с этим прокуроры освободили из изоляторов временного содержания 103 человека ввиду непричастности к беспорядкам.

    «Указанные цифры не окончательные, работа по пересмотру мер пресечения продолжается», - заключил Елдос Килымжанов.

    Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РК продолжает поиски более двух тысяч похищенного оружия.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью Генпрокуратура МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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