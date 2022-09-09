Портфель потребительских займов составил 6,9 трлн тенге – АРРФР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года в Казахстане растет количество всех видов кредитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кредитный портфель с начала года вырос на 6,7% и составил 21,5 трлн тенге. Это 54% от актива банковского сектора. Отличительным моментом является то, что с начала года растут все виды кредитов», - сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов на пресс-конференции в СЦК.

По его данным, кредиты юридическим лицам выросли на 2,9% и составили 8 трлн тенге. Кредиты, выданные малому и среднему бизнесу, с начала года выросли на 3,6% и составили 5,7 трлн тенге. Кредиты физическим лицам с начала года выросли на 15,3% и составили 12,4 трлн тенге. Портфель потребительских займов составил 6,9 трлн тенге. С начала года он вырос на 11,9%.

«При этом качество ссудного портфеля банков, то есть уровень неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней, достиг исторического минимума – 3,8% от ссудного портфеля банков. Покрытие провизиями проблемных займом достаточно высокое и составляет более 72%. Ситуация с ликвидностью, качеством ссудного портфеля банков, банковского сектора – хорошая. Банки в настоящее время стабильны и чувствуют себя уверенно», - добавил О.Кизатов.



