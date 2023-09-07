Портфель Фонда развития промышленности достиг 1 трлн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Фонд развития промышленности» (дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана», далее – Фонд, ФРП) в текущем году продолжило показывать положительную динамику роста по основным показателям деятельности. Так, кредитный портфель Фонда по состоянию на 7 сентября 2023 года достиг 1 трлн тенге. За весь период работы ФРП профинансировал более 1,5 тысячи проектов и сделок на общую сумму 1,4 трлн тенге, при этом привлечено инвестиций для фондирования проектов на 1,6 трлн тенге, передает МИА «Казинформ».

Финансирование проектов через инструменты лизинга и кредитования направлено на диверсификацию обрабатывающей промышленности, поддержку и стимулирование производства товаров средних и высоких переделов, развитие инфраструктуры, а также на содействие в привлечении инвестиций в экономику Казахстана.

Рост портфеля Фонда достигнут за счет финансирования проектов в рамках «Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы» и других программных документов Правительства РК.

АО «Фонд развития промышленности» создано по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 11 мая 2020 в целях развития промышленного потенциала национальной экономики. 18 августа того же года было принято постановление Правительства Республики Казахстан № 521 «О создании Фонда развития промышленности».

Среди поддержанных Фондом проектов – заводы по производству автобусов и специальной техники, легковых автомобилей, железнодорожных колес и клемм, чугунолитейный завод, производство автомобильных шин, бытовой техники, строительных материалов, проект локализационного центра для сельхозмашиностроения, проекты по обновлению парка ж/д составов и сельхозтехники, а также проекты в сфере пищевой, химической промышленности, отрасли ВИЭ и др.