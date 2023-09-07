Портфель Фонда развития промышленности достиг 1 трлн тенге
Финансирование проектов через инструменты лизинга и кредитования направлено на диверсификацию обрабатывающей промышленности, поддержку и стимулирование производства товаров средних и высоких переделов, развитие инфраструктуры, а также на содействие в привлечении инвестиций в экономику Казахстана.
Рост портфеля Фонда достигнут за счет финансирования проектов в рамках «Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы» и других программных документов Правительства РК.
АО «Фонд развития промышленности» создано по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 11 мая 2020 в целях развития промышленного потенциала национальной экономики. 18 августа того же года было принято постановление Правительства Республики Казахстан № 521 «О создании Фонда развития промышленности».
Среди поддержанных Фондом проектов – заводы по производству автобусов и специальной техники, легковых автомобилей, железнодорожных колес и клемм, чугунолитейный завод, производство автомобильных шин, бытовой техники, строительных материалов, проект локализационного центра для сельхозмашиностроения, проекты по обновлению парка ж/д составов и сельхозтехники, а также проекты в сфере пищевой, химической промышленности, отрасли ВИЭ и др.