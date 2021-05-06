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    Портал для чествования «Бессмертного полка» запущен в Казахстане

    6 Мая 2021, 10:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группой казахстанских общественников и блогеров запущен портал, чествования казахстанцев-героев войны, передает МИА «Казинформ».

    Группой казахстанских общественных деятелей и блогеров запущен портал для проведения «Бессмертного полка» в режиме онлайн. Проект получил название «Жаужүрек полк». В числе авторов проекта Президент «Национальной Федерации Дебатов», автор YouTube-канала Болат Бухарбай, известная телеведущая Махаббат Есен, блогер Яков Федоров, автор YouTube-канала «Ave adicus» Аширбек Адилет.

    Авторы проекта отмечают, что из-за пандемии коронавируса проведение акции офлайн является невозможным, поэтому, таким образом, они решили отдать дань уважения Героям войны.

    «Это не просто сайт — это альбом вечной памяти, посвященный Героям Второй мировой войны. Мы чтим подвиги наших дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу, проливавших кровь за наше светлое будущее», написала на своей странице в соцсетях одна из авторов проекта Махаббат Есен.

    Для участия в акции необходимо зайти на сайт qaharman1945.kz и оставить заявку с фотографией и описанием своего героя Второй Мировой войны.

    Проект также рассказывает о роли Казахстана во Второй мировой войне и достижениях отдельных казахстанских героев.

    Онлайн-шествие героев войны начнется 9 мая в 10:00. Трансляция акции пройдет на аккаунтах проекта в социальных сетях.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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