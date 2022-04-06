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    14:06, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Пороговые баллы внедрены для поступления на педагогические специальности в колледжи РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пороговые баллы и написание эссе внедрены для поступления абитуриентов на педагогические специальности в колледжи. Об этом сообщила директор департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прием документов в колледжи начинается с 20 июня через портал электронного правительства и непосредственно в колледже. У каждого абитуриента имеется возможность выбрать до 4 специальностей и 4 колледжей. При этом возможность изменения выбора можно будет осуществлять три раза. Вступительные экзамены будут проводиться по педагогическим, медицинским специальностям и специальностям, требующим творческой подготовки. По всем другим специальностям экзамены отменены», - сообщила Насымжан Оспанова.

    По словам главы департамента технического и профессионального образования, поступающие на рабочие специальности проходят собеседование, поступающие на специальности среднего звена и прикладного бакалавра – участвуют в конкурсе на обучение по госзаказу.

    «Конкурс проводится по среднему конкурсному баллу аттестата об образовании. Новшеством приема является внедрение порогового балла для поступления на педагогические специальности до 4 баллов и написание эссе. Такие меры приняты ввиду высокого конкурса на педагогические специальности – на одно место до 7 человек», - отметила спикер.

    Напомним, свыше 61 тысячи абитуриентов зачислены в колледжи по квотным категориям в РК.

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