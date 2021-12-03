Пороги минимальной достаточности увеличил ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличены пороги минимальной достаточности на 2022 год. Об этом сообщили в Едином национальном пенсионном фонде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приведем некоторые примеры: если в 20 лет порог составляет 1,7 млн тенге, то со следующего года он будет 3,1 млн тенге, рост произошел в 1,8 раза.

Как сообщили в ЕНПФ, величины порогов минимальной достаточности рассчитываются для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и взносов. При этом используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), величина прожиточного минимума (ПМ), которые ежегодно индексируются. В связи с этим расчет размеров ПМД производится ежегодно с учетом роста указанных показателей.

На 2022 год увеличены размеры социальных показателей. В частности, размер МЗП повышен с 42 500 тенге в 2021 году до 60 тыс. тенге в 2022 году (или на 41%), величины ПМД на 2022 год также выросли.

Чтобы воспользоваться пенсионными накоплениями, необходимо иметь порог достаточности: в 21 год – 3,2 млн тенге, в 22 года – 3,3 млн тенге, в 30 лет – 4,4 млн тенге, в 40 лет – 5,8 млн тенге, в 50 лет – 7,4 млн тенге.