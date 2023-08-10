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    Порно-ОПГ вербовало казахстанок: 118 лиц доставили в полицию

    10 Августа 2023, 08:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД во взаимодействии с КНБ при координации прокуратуры пресечена противоправная деятельность транснациональной преступной группы, в которую входили граждане Казахстана и ближнего зарубежья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Под прикрытием модельного агентства они занимались незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов. Так, члены преступной группы на протяжении длительного времени через социальные сети вербовали молодых казахстанок в возрасте от 18 до 25 лет, обещая ежемесячную оплату до 2 млн тенге и конфиденциальность. В случае отказа девушек продолжать данную деятельность преступники применяли психологическое давление, шантаж и денежные штрафы.

    В самой группе имелись организаторы, руководители, вербовщики, администраторы, IT-специалисты и бухгалтеры, между которыми были распределены конкретные роли. Установленный оборот денежных средств преступной группы за последние пять лет превысил 3 млрд тенге.

    Сотрудниками полиции в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе и Караганда установлено 79 офисов и квартир, оборудованных для организации онлайн-трансляции видео девушек интимного характера в круглосуточном режиме. В ходе спецоперации в названных городах одновременно проведено 138 обысковых мероприятий, изъято свыше 80 единиц компьютерного оборудования, около одного килограмма наркотических средств и более 69 тысяч долларов США.

    «Всего в полицию доставлено 118 лиц, из которых водворены в изолятор временного содержания 13 основных организаторов преступной группы, в том числе трое иностранных граждан. В настоящее время Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование по факту создания, руководства и участия в транснациональной преступной группе. Организатором и основным участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества», – сообщил начальник управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Видео МВД РК
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