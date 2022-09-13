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    Пора научиться не усугублять вражду - Папа Римский Франциск

    13 Сентября 2022, 21:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Миру нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами. Такое мнение выразил Папа Римский Франциск на встрече с представителями гражданского общества и дипломатического корпуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Местная поговорка гласит: начало успеха – единство. Это, безусловно, важно везде, но здесь особенно. В стране насчитывается почти 150 этнических групп и более 80 языков. Это народы, имеющие разную историю, культурные и религиозные традиции, которые вместе образуют невероятную симфонию и делают Казахстан уникальной полиэтнической, мультикультурной и многоконфессиональной лабораторией, указывая на его особое призвание – быть Страной встречи», - отметил Понтифик.

    Папа Римский призвал к активизации дипломатических усилий для содействия диалогу, необходимому в условиях нынешней геополитической напряженности.

    «Пора научиться не усугублять вражду и прекратить укреплять противостоящие друг другу блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить «хельсинкский дух», стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях. Для этого необходимо понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю, со всеми!» – подчеркнул Папа Римский Франциск.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Религия Съезд лидеров мировых религий Политика Ватикан
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