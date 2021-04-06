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    Попытку провоза контрабанды на пять миллионов тенге пресекли в Туркестанской области

    6 Апреля 2021, 17:47

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента государственных доходов по Туркестанской области на таможенном посту «Капланбек» пресечена попытка незаконного провоза товаров на 5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    «4 апреля текущего года сотрудниками ДГД по Туркестанской области совместно с сотрудниками ДКНБ РК при досмотре грузового автотранспортного средства, которое направлялось из России в Таджикистан, при сканировании был обнаружен незадекларированный товар», - сообщили в пресс-службе департамента.

    Незаконный груз задержали на таможенном посту «Капланбек».

    Гражданин Таджикистана Р.Т. пытался незаконно перевезти оргтехнику в полуприцепе с домашними вещами. Стоимость незаконной находки составляет почти 5 млн тенге.

    Задержанные привлечены к ответственности.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Происшествия Минфин РК Пограничники Регионы Казахстана КНБ
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