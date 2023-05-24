Попытку провезти в колонию 16 телефонов и SIM-карты предотвратили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники учреждения чрезвычайной безопасности пресекли попытку проноса запрещенных предметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, на досмотре на транспортном КПП в учреждении №51 в Айыртауском районе в автомобиле Mercedes-Benz сотрудники оперативного отдела обнаружили 16 сотовых телефонов, девять из которых имеют выход в интернет, два wi-fi роутера, пять зарядных устройств, четыре пары наушников, флэш-карту и 11 SIM-карт. Все предметы были завернуты в пять полиэтиленовых свертков и спрятаны во внутренней стороне передней панели автомобиля и в обшивке задней правой двери.

«Въезд автомобиля на территорию колонии планировался с целью проведения покрасочно-кузовных работ на СТО индивидуального предпринимателя. В отношении водителя автомобиля составлен административный протокол по статье «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, организовавших канал доставки запрещенных предметов», - сообщили в пресс-службе.



