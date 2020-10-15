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    Попытку подкупа сотрудника УИС пресекли в Актобе

    15 Октября 2020, 14:42

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники собственной безопасности Департамента УИС Актюбинской области задержали осужденную, состоящую на учете службы пробации, за попытку дачи взятки инспектору, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    По словам старшего инспектора районной службы пробации Актобе Гулжанат Искалиевой, подучетное лицо не исполняло установленных судом обязанностей, а также неоднократно нарушало порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы.

    Во избежание ответственности за неисполнение возложенных обязанностей, осужденная попыталась «договориться» с инспектором.

    «В ходе допроса осужденная полностью признала свою вину. В случае подтверждения в ее действиях состава уголовного правонарушения, судом будет принято решение о ее дальнейшем отбывании наказания», – прокомментировал начальник Департамента УИС по Актюбинской области Алмас Шамишев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Коррупция Происшествия Регионы Казахстана
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