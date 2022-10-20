Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Попытки расколоть общество будут пресекаться по всей строгости закона - Президент

    20 Октября 2022, 11:55

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сохраняя плюрализм мнений, мы должны жестко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    «Попытки расколоть наше общество, будут пресекаться по всей строгости закона», - подчеркнул Глава государства.

    В этих условиях, по его словам, каждый гражданин должен осознавать ответственность за свои высказывания и действия. «В первую очередь это касается публичных личностей, политиков, журналистов, блогеров. Неосторожные слова и опрометчивые заявления могут привести к непредсказуемым последствиям», - сказал Президент.

    В нашей стране на первом месте должны быть закон и порядок, отметил Президент. Только на этой основе мы сможем решить задачу обеспечения благополучия нашего народа. Независимость, единство и стабильность – главные ценности, которые мы все должны всячески оберегать.

    «Испокон веков благословенная земля Жетысу была местом взаимопроникновения различных культур и традиций. И сегодня область Жетысу воплощает на деле наш фундаментальный принцип «Единство в многообразии», который стал неотъемлемой частью нашего культурного кода. Это наше бесценное богатство и стратегическое преимущество», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня мир вступил в период высокой геополитической турбулентности и беспрецедентных глобальных вызовов, констатировал Президент. Множатся конфликты и войны, критически усиливается недоверие между странами. В таких сложных реалиях особое значение приобретает единство нашего народа, укрепление согласия и стабильности в обществе. Это, по его мнению, главное условие дальнейшего прогресса нашей страны, а также сохранения территориальной целостности Казахстана, обеспечения безопасности нашей страны.

    «Важную роль в начатых преобразованиях призван сыграть Ұлттық құрылтай, который показал себя универсальной площадкой общенационального диалога. Деятельность этих институтов позволяет упрочить единство нашего народа на основе партнерства власти и общества», - считает Касым-Жомарт Токаев.

    Также Глава государства отметил роль Ассамблеи народа Казахстана.

    «Нам предстоит долгий и тернистый путь реформ во всех сферах жизни. Твердо уверен, что участие всех граждан в модернизации страны станет мощным фактором успеха наших реформ. Полезный вклад в эту работу вносит Ассамблея народа Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана СМИ АНК Курултай Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров
    Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК
    Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения
    Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог