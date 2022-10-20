Попытки расколоть общество будут пресекаться по всей строгости закона - Президент

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сохраняя плюрализм мнений, мы должны жестко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Попытки расколоть наше общество, будут пресекаться по всей строгости закона», - подчеркнул Глава государства.

В этих условиях, по его словам, каждый гражданин должен осознавать ответственность за свои высказывания и действия. «В первую очередь это касается публичных личностей, политиков, журналистов, блогеров. Неосторожные слова и опрометчивые заявления могут привести к непредсказуемым последствиям», - сказал Президент.

В нашей стране на первом месте должны быть закон и порядок, отметил Президент. Только на этой основе мы сможем решить задачу обеспечения благополучия нашего народа. Независимость, единство и стабильность – главные ценности, которые мы все должны всячески оберегать.

«Испокон веков благословенная земля Жетысу была местом взаимопроникновения различных культур и традиций. И сегодня область Жетысу воплощает на деле наш фундаментальный принцип «Единство в многообразии», который стал неотъемлемой частью нашего культурного кода. Это наше бесценное богатство и стратегическое преимущество», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня мир вступил в период высокой геополитической турбулентности и беспрецедентных глобальных вызовов, констатировал Президент. Множатся конфликты и войны, критически усиливается недоверие между странами. В таких сложных реалиях особое значение приобретает единство нашего народа, укрепление согласия и стабильности в обществе. Это, по его мнению, главное условие дальнейшего прогресса нашей страны, а также сохранения территориальной целостности Казахстана, обеспечения безопасности нашей страны.

«Важную роль в начатых преобразованиях призван сыграть Ұлттық құрылтай, который показал себя универсальной площадкой общенационального диалога. Деятельность этих институтов позволяет упрочить единство нашего народа на основе партнерства власти и общества», - считает Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства отметил роль Ассамблеи народа Казахстана.

«Нам предстоит долгий и тернистый путь реформ во всех сферах жизни. Твердо уверен, что участие всех граждан в модернизации страны станет мощным фактором успеха наших реформ. Полезный вклад в эту работу вносит Ассамблея народа Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев.