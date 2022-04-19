Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Попытка похищения 180 млрд тенге была предотвращена антикоррупционной службой

    19 Апреля 2022, 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой при координации Генеральной прокуратуры предотвращено хищение денежных средств ТОО «Оператор РОП» в размере 180 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

    Так, должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов путем незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию.

    При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль. В результате своевременно принятых мер указанная противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы. Вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО «Оператор РОП» содержатся под стражей. Итоговое решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коррупция Генпрокуратура Минэкологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Информацию о хищении 677 млн тенге опроверг акционер Балхашской ТЭЦ
    АФМ подозревает в хищении 677 млн тенге руководство ТОО «Балхаш Жылу»
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Генпрокурор доложил Президенту РК о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи