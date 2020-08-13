Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Популярные мультфильмы могут перевести на казахский язык

    13 Августа 2020, 15:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Популярные мультфильмы могут перевести на казахский язык. Об этом заявил вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основа духовности народа – это его язык. В настоящее время есть соответствующие инициативы, которые рассматриваются по поручению министра информации и общественного развития. К примеру, перевод на казахский язык контента иностранных телеканалов, распространяемых кабельными операторами страны», - сказал Болат Тлепов во время онлайн-брифинга в СЦК.

    По его словам, будущее развития языка остается за детьми.

    «Поэтому есть предложение, что эту работу нужно начинать с популярных зарубежных мультфильмов. Безусловно, эти инициативы еще будут проходить общественное обсуждение и при поддержке соответствующих специалистов, экспертов, интеллигенции, родителей»,- отметил спикер.

    Болат Тлепов подчеркнул, что первостепенной задачей для Министерства информации и общественного развития является эффективность программы «Рухани жаңғыру».

    «В этом направлении у министерства есть все возможности и самое главное - полное понимание вопроса. Проблема духовности – это общая проблема, а не только лишь государства. Поэтому для того, чтобы добиться этого, мало работы одного государства. Мы думаем, что каждый человек должен принять участие. Только тогда мы увидим новый импульс в реализации программы» - заключил Болат Тлепов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Культура СМИ Рухани жаңғыру
    Новости по теме
    Новости по теме
    Врач-кореец из Шымкента свободно владеет казахским языком
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане