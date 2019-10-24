Популяция снежных барсов через 20 лет сократится еще на 10% - ООН

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Снежный барс находится под угрозой исчезновения и нуждается в защите. К 2040 году популяция этих «кошачьих» сократится еще на 10%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ООН.

По данным ООН, в мире осталось от 4000 до 7500 «мифических животных», их называют так, потому что они редко попадаются на глаза человеку.

В международном союзе защиты природы отметили, что одной из главных угроз кроме браконьерства является расширение хозяйственной деятельности и наступление человека на территорию барса. Поскольку животные, служащие ему пищей, уходят дальше в лес, снежный барс вынужден искать новые места обитания, а их все меньше.

Еще один серьезный негативный фактор – изменение климата, которое тоже меняет существующие экосистемы, и воздействует на жизнь и человека, и снежного барса. Чем больше сжимается ареал обитания этого хищника, тем ближе он оказывается к человеку и при отсутствии диких парнокопытных, нападает на домашних животных.

В Таджикистане и Кыргызстане существует проект «Исчезающие сокровища», по программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В Кыргызстане живых особей насчитывается порядка 500. В 2013 году была принята глобальная стратегия по сохранению снежного барса. Казахстан подключился к проекту в прошлом году.

«Важно привлекать к решению проблемы местные сообщества там, где находится среда обитания снежных барсов. Надо менять поведение людей и подключать местное население. Да, снежных барсов воочию видели немногие. Но они существуют, и мы должны их спасти!» - сообщил помощник Генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу.

Отметим, в Казахстане численность снежного барса оценивается в 130 - 150 особей. Ирбис населяет горные массивы Тянь-Шань, Жетысуский Алатау, Тарбагатай, Саур, Алтай.

Как редкий вид, снежный барс внесен в Красный список IUCN – Международный союз охраны природы, а также в красные книги всех 12 стран, где обитает - это Афганистан, Бутан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

Международный день снежного барса во всем мире отмечали 23 октября.