Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Популяция снежных барсов через 20 лет сократится еще на 10% - ООН

    24 Октября 2019, 11:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Снежный барс находится под угрозой исчезновения и нуждается в защите. К 2040 году популяция этих «кошачьих» сократится еще на 10%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ООН.

    По данным ООН, в мире осталось от 4000 до 7500 «мифических животных», их называют так, потому что они редко попадаются на глаза человеку.

    В международном союзе защиты природы отметили, что одной из главных угроз кроме браконьерства является расширение хозяйственной деятельности и наступление человека на территорию барса. Поскольку животные, служащие ему пищей, уходят дальше в лес, снежный барс вынужден искать новые места обитания, а их все меньше.

    Еще один серьезный негативный фактор – изменение климата, которое тоже меняет существующие экосистемы, и воздействует на жизнь и человека, и снежного барса. Чем больше сжимается ареал обитания этого хищника, тем ближе он оказывается к человеку и при отсутствии диких парнокопытных, нападает на домашних животных.

    В Таджикистане и Кыргызстане существует проект «Исчезающие сокровища», по программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В Кыргызстане живых особей насчитывается порядка 500. В 2013 году была принята глобальная стратегия по сохранению снежного барса. Казахстан подключился к проекту в прошлом году.

    «Важно привлекать к решению проблемы местные сообщества там, где находится среда обитания снежных барсов. Надо менять поведение людей и подключать местное население. Да, снежных барсов воочию видели немногие. Но они существуют, и мы должны их спасти!» - сообщил помощник Генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу.

    Отметим, в Казахстане численность снежного барса оценивается в 130 - 150 особей. Ирбис населяет горные массивы Тянь-Шань, Жетысуский Алатау, Тарбагатай, Саур, Алтай.

    Как редкий вид, снежный барс внесен в Красный список IUCN – Международный союз охраны природы, а также в красные книги всех 12 стран, где обитает - это Афганистан, Бутан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

    Международный день снежного барса во всем мире отмечали 23 октября.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    ООН Алматы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
    Новости партнеров