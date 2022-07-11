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    Популяция бухарских оленей увеличилась в резервате «Иле-Балхаш»

    11 Июля 2022, 13:51

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В государственном природном резервате «Иле-Балхаш» состоялся ежегодный выпуск бухарского оленя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира РК.

    Из Карачингильского охотничьего хозяйства на территорию резервата привезена 61 особь оленей. Теперь их общее количество составляет 150 голов. Для отслеживания перемещений животных в зоне их выпуска были установлены шесть фотоловушек. Так же на трех оленей надеты специальные ошейники с датчиками GPS. Устройства крепятся безболезненно и не наносят вреда животным.

    Возвращение бухарского оленя в дикую природу Балхашского района является важным этапом программы по реинтродукции тигра, которая реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира при поддержке WWF России и ПРООН в РК.

    Это четвертый выпуск бухарских оленей на территории резервата «Иле-Балхаш» - в 2019 году были выпущены 5 оленей, в 2020 году - 15 и в 2021 году - 61.

    Бухарский олень занесен в Красную книгу РК и в международную Красную книгу.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

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