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    Поправки внесут в Предпринимательский кодекс РК в части создания научных центров

    25 Августа 2022 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряду министерств поручено разработать поправки в Предпринимательский кодекс РК в части создания научных центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одной из главных задач является модернизация инфраструктуры научных исследований, развития сети сертифицированных исследовательских центров и лабораторий по ключевым приоритетам науки», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на научно-образовательном форуме, проходящем в Нур-Султане.

    По словам зампремьера, во исполнение поручения Главы государства необходимо в месячный срок совместно с министерствами финансов, национальной экономики, иностранных дел проработать вопрос внесения законодательных поправок в Предпринимательский Кодекс по введению налоговых и таможенных преференций для частных инвестиций в создание новых научных центров.

    «Такие преференции позволят привлечь частный капитал транснациональных крупных компаний, таких как Schlumberger, General electric, Chevron, Siemens, которые имеют опыт создания аналогичных центров в других странах», - отметил зампремьера.

    «Schlumberger за счет своих инвестиций создало более 150 научных центров для развития собственных технологий и оказания услуг на рынке, в том числе один центр в Казахстане на базе АО «Казахский институт нефти и газа», - привел пример Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Наука Ералы Тугжанов
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