Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Поправки в Земельный и Предпринимательский кодексы одобрил Сенат

    15 Марта 2023, 09:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Целью законопроекта является совершенствование законодательства в сфере земельных отношений, регистрации прав на недвижимое имущество и градостроительства посредством цифровизации и перевода на электронный формат оказываемых государственных услуг в указанных сферах.

    Следует отметить, что законопроект поступил в Мажилис 7 декабря 2020 года и был одобрен в первом чтении 26 октября 2022 года.

    Согласно правительственному варианту законопроекта, предоставление земельных участков регламентировалось двумя способами:

    1) путем прямого предоставления в электронном формате; 2) путем проведения торгов.

    Ввиду отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, принято решение о том, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения.

    При этом, предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала «электронного правительства» через публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Республики Казахстан и иных сведений государственных органов.

    В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами.

    При этом для земель поселков, сел и сельских округов и по остальным категориям земель сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством.

    В целях обеспечения населения и бизнес-структур доступом к актуальной и достоверной информации о состоянии инфраструктуры, возможности бронирования мощностей (электро-тепло-водоснабжения), сокращения сроков выдачи технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии, также предлагается обязать субъекты естественных монополий предоставлять информацию в единую систему государственного градостроительного кадастра.

    Кроме того, предусматривается передать проведение комплексной градостроительной экспертизы, как монопольный вид деятельности, республиканскому государственному предприятию уполномоченного органа в сфере градостроительной, архитектурной и строительной деятельности. В этой связи этот вид деятельности исключается из компетенции местных исполнительных органов и уполномоченного органа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

    В этой связи и в целях приведения действующего законодательства в соответствие с вносимыми поправками законопроекта, предусмотрены внесение изменений и дополнений в Земельный и Предпринимательский кодексы Республики Казахстан, законы Республики Казахстан «О жилищных отношениях», «Об особом статусе города Алматы», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О статусе столицы Республики Казахстан», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», «О государственном имуществе», «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», «Об информатизации», «О естественных монополиях».

    Все указанные поправки из 78 позиций сведены в сравнительную таблицу. Принятие законопроекта позволит обеспечить доступ населения и бизнес-структур к информации о земельном фонде и объектах недвижимости, снизить коррупционные риски в сфере земельных отношений и градостроительства, а также исключить дублирующие процессы по оказанию государственных услуг.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Сенат Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каким отраслям отдадут приоритет при изменении системы налоговых льгот в РК
    Оптимизацию неэффективных и неработающих налоговых льгот требуют провести депутаты
    Маулен Ашимбаев и посол Израиля обсудили развитие партнерства между странами
    Маулен Ашимбаев: Сенат готов выполнять поставленные Президентом задачи
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров