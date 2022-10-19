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    Поправки в законодательство  по вопросам предупреждения пыток и жестокого обращения  презентовали в Мажилисе

    19 Октября 2022, 17:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе проходит презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, представляя законопроект перед депутатами, МВД в рамках реализации пункта 9.1. Плана первоочередных мер в области прав человека, утвержденного постановлением Правительства Республика Казахстан от 11 июня 2021 года 405, ведется работа по разработке проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения».

    «Законодательные поправки предусматривают расширение механизмов реализации права осужденных на охрану здоровья, гуманное отношение при наличии тяжелых заболеваний, сохранение социальных связей осужденных женщин с детьми, формирование среди впервые осужденных правопослушного поведения, а также приведение национального законодательства в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных

    и унижающих достоинство видов обращения и наказания», - сказал Марат Кожаев.

    Было отмечено, что законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы в части:

    - предоставления отсрочки отбывания наказания при тяжелом заболевании осужденного;

    - незамедлительного исполнения постановления суда об освобождении или замене более мягким видом наказания вследствие тяжелой болезни;

    - продления срока пребывания ребенка с матерью после достижения им трехлетнего возраста в случае освобождения ее к концу срока или условно-досрочного освобождения, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, в течение года;

    - обеспечение видеозаписи допросов, а также судебных заседаний;

    - уточнение определения понятия «пытки», а также введение определения «жестокое обращение» (социальные учреждения с детьми и лиц с инвалидностью);

    - обеспечения раздельного содержания ранее судимых от впервые осужденных путем упразднения учреждений чрезвычайной безопасности.

    Проект закона направлен на совершенствование законодательства по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания, предупреждения пыток и жестокого обращения, приближение национального законодательства к общепризнанным международным стандартам.

    Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Права человека Мажилис МВД РК
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