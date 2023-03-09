Поправки в законодательство по осужденным женщинам принял Сенат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Принятый закон также касается прав человека в сфере уголовного судопроизводства и предупреждения пыток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенат принял Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения».

«Уголовно-исполнительным кодексом предусмотрено пребывание осужденных женщин в колониях со своими детьми до достижения ими трех лет (ст. 116 УИК). В стране есть одна такая колония (поселок Жаугашты в Алматинской области, прим. ред.). Там созданы все условия. Дети размещаются в доме ребенка. Женщины видятся с ними без ограничений, в свободное от работы время», - сказал министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Глава МВД добавил, что после достижения трех лет дети передаются близким родственникам либо в детские дома.

«Для сохранения социальных связей предусматривается норма, позволяющая осужденным женщинам оставить детей до 4 лет, если матерям до освобождения осталось меньше года», - уточнил Марат Ахметжанов.

Принятый закон также касается вопросов:

– прав человека в сфере уголовного судопроизводства,

– исполнения наказания,

– предупреждения пыток и других жестоких, унижающих достоинство видов обращения.