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    Поправки в законодательство и механизм легализации иностранных авто разрабатывают в РК

    7 Сентября 2022, 12:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченными государственными органами и организациями формируются поправки в законодательные акты, позволяющие гражданам провести легализацию ввезенных иностранных автомобилей на приемлемых для них условиях, а также вырабатываются механизмы ее проведения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Главой государства в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» поручено Правительству провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в нашу страну до 1 сентября текущего года,

    Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стоимость платежей за первичную регистрацию и утилизацию не должна превышать 200-250 тыс. тенге. Уже проработаны вопросы обмена информацией между органами внутренних дел, государственных доходов и национальной безопасности (Пограничная служба) по всем транспортным средствам, ввезенным (въехавшим) в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Сведения по таким автомобилям обобщаются МВД для исключения легализации авто, ввезенных после установленного срока.

    «Предварительно можно сказать, что кроме автомобилей, ввезенных в Казахстан после 1 сентября текущего года, под легализацию не попадут автомобили, находящиеся в розыске по криминальным учетам, имеющие юридические или судебные обременения, не снятые в установленном порядке с учета в стране прежней регистрации, с правосторонним расположением органов управления, а также автомобили, не прошедшие полную таможенную очистку либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов», – сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Также в ведомстве проинформировали, что в целях исключения регистрации «криминального» автотранспорта информация по всем легализуемым автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации.

    «Еще раз призываем граждан соблюдать законодательство при приобретении автомобилей, обязательно проверять их юридическую чистоту, в том числе для дальнейшей возможности регистрации и эксплуатации автотранспорта в Казахстане», - обратилось МВД.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК Послание Президента РК-2022
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