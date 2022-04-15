Поправки в закон о республиканском бюджете обсудят в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Бюро под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

На обсуждение депутатов вносятся законопроекты с поправками в законы «О республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы» и о гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на эти годы.

Палате предстоит назначить профильному Комитету срок подготовки заключения по новому законопроекту о ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона.

На Бюро рассмотрен также вопрос о работе Общественной приемной Мажилиса Парламента.