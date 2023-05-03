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    Поправки в соглашение Таможенного союза о свободных экономических зонах ратифицировали в Мажилисе

    3 Мая 2023, 11:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. С учетом нового кодекса необходимо было актуализировать все необходимые нормативно-правовые документы государств-членов. В этой связи 19 октября 2021 года в Москве главы 5 стран Евразийского экономического союза подписали протокол о внесении изменений в соглашение по специальным экономическим зонам», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на пленарном заседании Мажилиса, представляя законопроект.

    Законопроект направлен на ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года.

    Протокол был подписан на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 19 октября 2021 года.

    Основной целью Протокола является внесение изменений по тексту и в ряде статей Соглашения, основываясь на Договоре о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и принимая во внимание положения Договора о Таможенном Кодексе ЕАЭС.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис ЕАЭС
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