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    Поправки в Конституцию примут при положительном голосовании жителей 11 регионов

    12 Мая 2022, 16:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции РК Алма Муканова заявила, что если в ходе республиканского референдума жители 11 регионов выступят «за» внесение изменений в Конституцию, то будет принято положительное решение о поправках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно Конституционному закону «О республиканском референдуме», изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы», - сказала Алма Муканова в ходе брифинга в СЦК.

    По словам спикера, Абайская, Улытауская и Жетысуская области учитываться не будут.

    «У нас есть 17 регионов. Указ о создании новых трех областей (Абайской, Улытауской и Жетысуской) вводится в действие с 8 июня. Референдум пройдет 5 июня. Таким образом, две трети от 14 областей и трех городов республиканского значения: Алматы, Нур-Султан, Шымкент - это 11 регионов», - добавила Алма Муканова.

    Вице-министр юстиции подчеркнула, что принятие решения о внесении поправок в Конституцию зависит от голосования казахстанцев.

    Ранее сообщалось, проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет вынесен на республиканский референдум, который состоится 5 июня 2022 года.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Регионы Казахстана Конституция Политика Референдум
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