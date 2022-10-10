Поправки в договор о противодействии отмыванию денег рассмотрят в Сенате Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Члены бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 13 октября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

На заседании Палаты, которое состоится в предстоящий четверг, будет рассмотрен законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года».

Документ направлен на улучшение механизма взаимодействия стран участников Евразийского экономического союза по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Также депутаты рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза».

Целью разработки соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС.

В ходе заседания члены бюро также распределили между постоянными Комитетами Сената законопроекты, поступившие из Мажилиса.