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    Поправки в договор о противодействии отмыванию денег рассмотрят в Сенате Парламента РК

    10 Октября 2022, 16:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Члены бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 13 октября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    На заседании Палаты, которое состоится в предстоящий четверг, будет рассмотрен законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года».

    Документ направлен на улучшение механизма взаимодействия стран участников Евразийского экономического союза по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

    Также депутаты рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза».

    Целью разработки соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС.

    В ходе заседания члены бюро также распределили между постоянными Комитетами Сената законопроекты, поступившие из Мажилиса.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Сенат
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