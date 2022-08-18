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    Поправки планируется внести в закон о долевом участии в жилищном строительстве

    18 Августа 2022 21:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На диалоговой площадке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК «Ашық сағат алаңы» проведено совещание по вопросам совершенствования долевого законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В совещании приняли участие представители министерства, АО «Казахстанская жилищная компания», НПП «Атамекен», РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» и строительных компаний.

    Были представлены предложения по корректировке законодательства, направленные на повышение привлекательности участия в долевом строительстве для застройщиков.

    Комментируя причины, послужившие для разработки изменений, директор департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики МИИР РК Руслан Лепесов отметил, что в настоящее время многие застройщики в нарушение Закона «О долевом участии в жилищном строительстве» стали активно привлекать средства населения. Это может привести к риску не завершения строительства объектов и невыполнению обязательств перед приобретателями жилья.

    Список составленных предложений по демонополизации рынка и сокращению барьеров для участников строительного рынка озвучил зампредседателя правления АО «КЖК» Олжас Салыков.

    В частности, по способу организации долевого строительства «Получение гарантии Единого оператора (КЖК)» в числе прочего предлагается вдвое сократить перечень требуемых документов и снизить пороговые требования по опыту и собственному финансовому участию застройщиков с дифференциацией для мегаполисов и остальных регионов.

    По способу «Участие в проекте БВУ» предлагается дать застройщикам право использовать средства дольщиков до возведения каркаса, а банкам – микшировать средства дольщиков с проектным финансированием.

    По способу «Привлечение денег дольщиков после возведения каркаса МЖД» также предлагается снизить требования по опыту компаний с 5 до 3 лет, с 60 до 30 тыс. кв. м в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, с 30 до 18 тыс. в остальных регионах.

    Озвученные предложения в целом были поддержаны представителями бизнеса, при этом были озвучены проблемы в сфере долевого строительства в части необходимости перезаключения договоров на технический надзор за ходом строительства объектов.

    По итогам встречи принято решение о совместной доработке представленных предложений и проведении нового обсуждения до конца месяца.



    Фото : gov.kz

    #Строительство #Жилье #Общество #МИИР РК
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