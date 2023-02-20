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    Пополнять запасы стабфонда без посредников поручил аким СКО

    20 Февраля 2023, 14:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров поручил пополнять запасы стабфонда без посредников и по оптовым ценам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы главы региона, А.Сапаров посетил перерабатывающие предприятия, занимающиеся производством круп, макаронных, молочных и мясных изделий. С руководителями предприятий аким области обсудил вопросы по ценообразованию на социально-значимые продукты.

    «Для сдерживания цен будем пополнять запасы стабфонда без посредников и по оптовым ценам. Также прорабатывается вопрос по упаковке круп для стабфонда. Сейчас на перерабатывающих предприятиях ощущается нехватка рабочих рук. Совместно будем решать кадровый вопрос», — сказал А.Сапаров.

    Ранее глава региона раскритиковал работу стабфонда, заявив, что население не видит пользы от его деятельности. На этом же совещании говорил аким области и о нехватке рабочих рук. Не новая проблема для региона, по сути, не решается.

    Позже и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин на своей странице в социальной сети написал, что на тему дефицита кадров в облакимате провели совещание. Собрали представителей учебных заведений, госорганов и предприятий. Снова поговорили о подготовке кадров и мерах господдержки работодателей. В итоге – создали рабочую группу, которая предложит меры для решения проблемы.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Экономика Цены и тарифы
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