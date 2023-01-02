Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-1-3℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Попавший в турбулентность самолет перевозил 134 пассажира - Air Astana

    2 Января 2023, 19:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Air Astana сообщила дополнительные подробности по ситуации с сильной турбулентностью на борту самолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал авиаперевозчика.

    Инцидент произошёл сегодня, 2 января, во время выполнения рейса KC128 по маршруту Ташкент-Алматы. На борту самолёта Airbus A321 было 134 пассажира и один младенец, а также 9 членов экипажа. Никто из сотрудников авиакомпании не пострадал.

    Как сообщал ранее корреспондент МИА «Казинформ», врачи Алматы оценили состояние пострадавших пассажиров.

    За медицинской помощь обратились 2 пассажирки, которые в данный момент проходят обследование в одной из больниц города Алматы. Согласно предварительной информации врачей, переломов не зафиксировано.

    Сотрудники авиакомпании Air Astana находятся в больнице для оказания содействия и помощи пассажирам.
    Алматы Происшествия Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четырехлетнего ребенка из горящей квартиры спасли в Семее
    Самолет попал в зону турбулентности: врачи Алматы оценили состояние пострадавших
    Подробности о пострадавших на борту авиарейса Ташкент - Алматы сообщили в КГА
    Петарды и хлопушки: балкон загорелся в Астане в новогоднюю ночь
    Популярное
    1 Необычное атмосферное явление заметили в небе над Таразом
    2 Учителя с педагогическим стажем 30 и более лет освобождены от сдачи НКТ
    3 Автотрассы закрыты в четырех регионах из-за непогоды
    4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
    5 Инфляция и курс доллара: что ожидают эксперты от 2023 года
    Новости партнеров