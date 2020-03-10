Попавшихся на взяточничестве преподавателей КазАСТ уволят

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заведующих кафедрой, заместителей деканов, преподавателей Казахской академии спорта и туризма подозревают в коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На минувшей неделе молодежное крыло партии «Nur Otan» «Jas Otan» огласило итоги мониторинга казахстанских вузов в рамках акции «Чистая» сессия». По итогам данного мониторинга Казахская академия спорта и туризма была включена в список университетов с высоким уровнем коррупции.

По словам президента КазАСТ Кайрата Закирьянова, это стало «неприятной неожиданностью».

«Было очень неприятно услышать подобную информацию. Мы провели экстренное совещание в стенах нашей академии с участием всего рабочего коллектива. Я вам скажу так. У нас свыше трех тыс. студентов учатся на дневном отделении. Среди них есть и обладатели государственных грантов. А как вы знаете, госгранты получить не так-то просто. Их обладателями становятся, как правило, спортсмены очень высокого класса, которые входят в состав национальной сборной страны по различным видам спорта. Понятно, что большую часть своего времени они проводят на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях. Нередко случается, когда студенты-спортсмены высокого уровня приходят на сессию и, конечно же, по объективным причинам их знания бывают ниже, чем у тех ребят, кто постоянно посещал предметы. И наверняка, в этом случае возникает искушение дать преподавателю взятку и «закрыть» сессию, а у преподавателя, соответственно, возникает искушение взять эти деньги и помочь студенту. Это ни в коем случае не оправдывает ни того, ни другого», - подчеркнул Кайрат Закирьянов.

Он отметил, что в академии работает собственная служба безопасности, которая занимается мониторингом, в том числе коррупционной составляющей.

«У нас уже были на примете кафедры и преподаватели, которых мы подозревали в получении взяток. И на последнем экстренном совещании с коллективом я озвучил фамилии этих людей. Мы расторгнем трудовые договоры с этими преподавателями. Это порядка 7-8 человек, в том числе заведующие кафедрой и заместители деканов, в отношении которых поступили сигналы об их участии в коррупционных схемах», - сообщил он.

«Наша академия имеет 75-летнюю историю. Из стен нашего учебного заведения вышло свыше 100 чемпионов мира и 30 олимпийских чемпионов, мы с блеском провели Зимнюю универсиаду, где почти 1,5 млрд человек со всего земного шара узнали о Казахстане. А молодежному крылу партии «Nur Otan» я даже хотел бы выразить благодарность за то, что такой звонок вовремя прозвенел, и мы на него будем реагировать. Я уверен, что следующий мониторинг, который «Jas Otan» проведет, покажет, что мы уже не будем в числе коррупционных вузов страны», - заверил президент КазАСТ.

Он рассказал, какие меры принимаются по борьбе с коррупцией в вузе.

«Мы уже вводим ряд нововведений, чтобы сдача экзаменов и зачетов была максимально прозрачной. Например, снабжаем камерами аудитории, где проходит прием экзаменов», - пояснил Кайрат Закирьянов.



