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Попавших под камнепад казахстанцев спасают в Кыргызстане

30 Июля 2018 17:53 525
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Попавших под камнепад казахстанцев спасают в Кыргызстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Попавших под камнепад казахстанцев спасают в Кыргызстане. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

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«Сегодня на территории Кыргызской Республики в районе ледника Скрябина в 40 км от города Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших - четыре гражданина Казахстана. По предварительной версии,  один человек погиб. Мы выясняем все подробности произошедшего», - сообщили в МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, при содействии казахстанского консула к спасению наших граждан уже подключились представители Комитета по ЧС МВД РК.

«Рассматривается вопрос об отправке вертолета из Казахстана для эвакуации пострадавших туристов, среди которых также есть и граждане РФ», - проинформировали в пресс-службе МИД.

Фото иллюстративное

 

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Ключевые слова: МИД РК, Кыргызстан, Происшествия,
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Автор:

Дамир Байманов

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