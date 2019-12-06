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    Попавшей в беду юношеской сборной Азербайджана помогли в Атырауской области

    6 Декабря 2019, 19:51

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской обалсти полицейские помогли попавшей в беду юношеской сборной Азербайджана по дзюдо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня полицейские Атырау при патрулировании трассы «Атырау-Астрахань» в районе села Исатай, заметили сломанный автобус. 16 детей и 3 взрослых, находившихся в салоне «Mercedes sprinter», могли замерзнуть. Патрульный экипаж оперативно доставил детей в районный отдел полиции. Попавших в беду путников накормили горячей едой. Немного позднее департамент полиции при содействии районного акимата организовал детям автобус до областного центра», - сообщили в пресс-службе ДП области.

    Оказалось, что 15-летние подростки - спортсмены сборной команды Азербайджана по дзюдо, которые ехали в Атырау на международное соревнование. Юные дзюдоисты из Баку будут в Атырау до 10 декабря.

    «К этому времени сломанный азербайджанский микроавтобус подготовим к отбытию и обязательно сопроводим», - заверили в департаменте полиции Атырау.

    Водитель микроавтобуса Мурад Сафиев записал видеообращение, где он благодарит полицейских Атырау за своевременно оказанную помощь и попросил поощрить стражей порядка.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт Транспорт Азербайджан МВД РК
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