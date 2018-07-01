Попавшего в водоворот костанайца спасли на реке Тобол

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае спасатели Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда спасли от утопления 44- летнего мужчину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

«Несчастный случай произошел на момент патрулирования несанкционированных для купания мест. Мужчина в компании друзей отдыхал на берегу реки Тобол, решив освежиться, нырнул в воду. Заплыв на достаточное расстояние от берега, попал в водоворот, самостоятельно выбраться из которого не мог и начал кричать о помощи. Его товарищ, находившийся не далеко от него, бросился на спасение, но оценив свои силы и поняв, что не сможет помочь, стал возвращаться на берег. Услышав крики о помощи мужчины, главные спасатели Әділбек Олжас и Бектимисов Дамир прыгнули в воду. В громкоговорящее устройство руководитель подразделения оповестил мужчину о приближавшейся помощи, а товарища попросили вернуться на берег. Подплыв к тонущему, спасатели оперативно накинули спасательный жилет и подали спасательный круг», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Пострадавшего мужчину транспортировали на берег, оказали необходимую помощь и провели профилактическую беседу о правилах безопасности на водоёмах.

