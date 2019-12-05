Понятие «Ложное банкротство» хотят убрать из законодательства Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК-министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал о мерах, направленных на совершенствование процедуры банкротства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом предложено исключить состав «Ложное банкротство» и конкретизировать состав «Преднамеренное банкротство», сделав акцент на отчуждении имущества с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената, озвучивая законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте».

Кроме того, предлагается сократить сроки проведения процедуры банкротства.

«Ведущая роль в процедурах отведена кредиторам, так как это лица, прямо заинтересованные в исходе процесса. Собрание кредиторов затратно, и по времени, и по финансам, так как предполагает участие всех кредиторов. В свою очередь, комитет кредиторов является представительным органом собрания и процедура его созыва проще. Передается ряд полномочий собрания кредиторов более мобильному комитету кредиторов», - отметил А. Смаилов.

Также, по его словам, вносятся поправки, обеспечивающие баланс между интересами залогового кредитора и кредиторов социальной направленности.

«Сейчас залоговые кредиторы имеют абсолютный приоритет перед требованиями всех других кредиторов, включая оплату труда. Поправки, вносимые законопроектом, устанавливают, что залоговый кредитор вправе принять заложенное имущество в счет удовлетворения своих требований только после погашения требований по оплате труда в размере не более трех минимальных размеров заработной платы на 1 работника. Отдельно следует отметить положения законопроекта, пересматривающие подходы к установлению ответственности за преднамеренное и ложное банкротство», - заключил министр.