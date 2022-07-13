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    Понятие «географическое указание» внесли в закон РК об интеллектуальной собственности

    13 Июля 2022, 15:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Закон РК об интеллектуальной собственности внесли ряд поправок. О наиболее важных из них сообщила вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внесены поправки по повышению прозрачности и эффективности деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе (ОКУП). Анализ практики, жалобы авторов и правообладателей обусловили необходимость уточнения обязанностей организаций. Поправки отражают ожидания около 9 тыс. казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями», - сказала Акерке Ахметова на брифинге в СЦК.

    Как говорится в информации Минюста, по проекту закона было проведено широкое обсуждение с привлечением всех заинтересованных сторон – авторов и правообладателей, патентных поверенных, ученых, представителей коллективных организаций, заинтересованных государственных органов и НПП «Атамекен».

    «Кроме того, введен новый объект – «географическое указание». Данная поправка позволит отечественным товаропроизводителям выйти на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связаны с определенным географическим объектом. Например, «казахстанский шоколад», «ленгерское мороженое» и другие», - добавила вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минюст
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