Понятие авансовых платежей планируют ввести в Договор о ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года» рассмотрели депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, протокол подписан 1 октября 2019 года в городе Ереване главами государств. Протоколом внесены изменения в приложения № 5 и №8 к Договору о Евразийском экономическом союзе. Договор вступил в силу с 1 января 2015 года, а Таможенный кодекс Евразийского экономического союза принят в 2017 году.

«Нормами Таможенного кодекса предусмотрено внедрение института авансовых платежей. В связи с этим возникла необходимость внесения поправок в Договор. Авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных платежей и налогов, пеней и процентов», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

По словам главы Минфина, при таможенной очистке могут уплачиваться шесть видов таможенных платежей и налогов.

«Ратификация данного протокола позволит участникам внешнеэкономической деятельности сократить временные и финансовые затраты, в частности: минимизировать затраты, связанные с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты таможенного сбора за таможенное декларирование, таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость, акциза, специальной, антидемпинговой и компенсационной пошлины; использовать имеющиеся авансовые платежи в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин при таких операциях, как размещение на складах временного хранения, подтверждение таможенной стоимости, при проведении экспертизы», - отметил Е. Жамаубаев.

Также он отметил, что участники внешнеэкономической деятельности получат возможность использовать данные платежи для погашения образовавшейся задолженности. Кроме того согласно документу отпадает необходимость отслеживания остатков денежных средств по каждому виду коду бюджетной классификации в отдельности. Таможенный орган на основании обращения лица, внесшего авансовые платежи, представляет ему отчет о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей.

Министр добавил, что ратификация протокола не повлечет социально-экономических и правовых последствий для нашей страны, и не потребует выделения средств из республиканского бюджета. Документ принят Мажилисом.



