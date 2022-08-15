Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Понижение температуры воздуха в РК прогнозируют синоптики в ближайшие три дня

    15 Августа 2022 11:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет представил прогноз погоды по Казахстану на 16-18 августа 2022 года, передает МИА «Казинформ».

    Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона с которым в ближайшие сутки ожидается ясная погода без осадков, с постепенным понижением температурного фона к середине недели: на северо-западе, севере, востоке и в центре республики в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы до 2°С. 17-18 августа погоду северных, центральных и восточных регионов страны будет обуславливать ложбина Северного циклона, с которой пройдут дожди, с грозами и порывистым ветром.

    В целом по республике ожидается понижение температуры воздуха: на западе ночью до +15+28°С, днем до +30+40°С, на северо-западе ночью до +3+12°С, днем до +15+25°С, на севере ночью до +2+7 °С, днем до +12+17°С, в центре ночью до +3+12°С, днем до +13+23°С, на востоке ночью до +2+11 °С, днем до +12+20°С, на юге, юго-востоке страны в пределах +10+18°С, в горных районах +3+8°С.
    #Казгидромет #Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Погоду без осадков прогнозируют в большинстве городов Казахстана 20 августа
    Шторм прогнозируют синоптики в 11 регионах РК
    Заморозки ожидаются 20 августа в четырех регионах Казахстана
    Сезон проливных дождей в Судане привел в общей сложности к гибели 77 человек
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров