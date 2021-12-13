Понижение температуры прогнозируют в большинстве областей Казахстана 14 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 14 декабря ожидается понижение температуры воздуха и погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области 14 декабря ожидается без осадков. На севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 20-25, на севере области 15, днем 10-15, на севере области 6 мороза.

В Нур-Султане будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 11-13 мороза.

В Кокшетау ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 6-8 мороза.

В Алматинской области прогнозируют 14 декабря на севере и востоке области осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 9-14, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, на севере области и в горных районах 10 мороза, днем 1-6 тепла, на севере области и в горных районах 5 мороза.

В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.

В Талдыкоргане облачно, ночью и утром снег, туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.

В Туркестанской области ожидается ночью на большей части области осадки, в горах сильные, днем на юге, в горных, предгорных районах области осадки (дождь, снег). На севере, западе, в горных, предгорных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13, днем на горных перевалах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4 мороза-1 тепла, на севере области 7 мороза, днем 1 мороза-4 тепла, на северо-востоке области 7 тепла.

В Шымкенте прогнозируют переменную облачность, временами осадки, преимущественно снег, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 0-2 тепла.

В Туркестане будет наблюдаться переменная облачность, ночью осадки, преимущественно снег. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.

В Западно-Казахстанской области будет без осадков. На севере области туман. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, на юге области 6, днём 0-5 мороза.

В Уральске ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 3-5 мороза.

В Атырауской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 9-14, днем на западе области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, на севере области 12 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.

В Атырау будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 0-2 тепла.

В Мангистауской области прогнозируют погоду без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на западе области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, на севере области 12 мороза, днем 0-5 тепла, на севере области 3 мороза.

В Актау будет ясно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла.

В Актюбинской области будет также без осадков. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, на востоке области 19, днем 1-6 мороза.

В Актобе будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 4-6 мороза.

В Костанайской области ожидается погода без осадков. На востоке области туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, на юге области 23, днем 4-9, на юге области 12 мороза.

В Костанае будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 6-8 мороза.

Днем 14 декабря в Северо-Казахстанской области на северо-востоке области ожидается небольшой снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, на востоке области 23, днем 8-13 мороза.

В Петропавловске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 9-11 мороза.

В Павлодарской области ночью на востоке, днем на севере области прогнозируют небольшой снег. На юге области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, юге области 13, днем 10-15, на севере области 18 мороза.

В Павлодаре будет облачно, ночью небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 11-13 мороза.

В Карагандинской области ночью ожидается на юго-востоке области небольшой снег. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, на севере области 25, на юге области 10 мороза, днем 11-16, на юге области 5 мороза.

В Караганде ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 11-13 мороза.

В Жезказгане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 11-13 мороза.

В Восточно-Казахстанской области ночью снег, днем на юге, востоке области снег. На западе области низовая метель. Ветер западный 9-14, на западе области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, на юге области 5-10 мороза, днем 5-10, на севере области 13-18 мороза.

В Усть-Каменогорске прогнозируют переменную облачность, ночью снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 13-15 мороза.

В Семее ожидается переменная облачность, ночью снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 13-15 мороза.

В Кызылординской области ночью на юге области пройдут небольшие осадки (снег, дождь), гололед. В центре области туман. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на юге области 0-5 мороза, днем 0-5 мороза, на юге области 0-5 тепла.

В Кызылорде ожидается переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.

В Жамбылской области прогнозируют на юго-западе области и в горных районах осадки (дождь, снег). На севере области, в горных и предгорных районах туман, гололед. Ветер северо-восточный 9-14, в горных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на севере области и в горных районах 6 мороза, днем 1-6 тепла, на севере области и в горных районах 3 мороза.

В Таразе ожидается переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 2-4 тепла.

Напомним, погоду большей части территории Казахстана будет определять Северо-Западный антициклон – он принесет кратковременное понижение температур и прекращение осадков.